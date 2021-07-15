Нова пара? Дрю Беррімор фліртувала з Леонардо Ді Капріо в Instagram

У мережі з'явилися чутки про нову пару в Голлівуді — після того, як актриса Дрю Беррімор відкрито фліртувала в Instagram з кінозіркою Леонардо Ді Капріо. Леонардо, який активно займається питаннями захисту навколишнього середовища, опублікував інформацію про катастрофічні наслідки глобального потепління на Землі.

«Тільки тобі слід бути гарячим, а не нашій планеті», — написала його ровесниця Дрю — 46-річна зірка фільмів «Ангели Чарлі» та «Співак на весіллі». Пізніше вона додала: «Дякую тобі за те, що завжди був піонером у порятунку нашої Землі».

З актрисою погодилися ще кілька коментаторів. «Ді Капріо так гарячий, що це його потрібно звинувачувати у глобальному потеплінні», — написав один з них.

Леонардо Ді Капріо, який ще жодного разу не був одружений, віддає перевагу жінкам набагато молодшим за нього. На цей час він зустрічається з 24-річною моделлю Камілою Мороне.

Беррімор, яка була замужем тричі, розлучилася зі своїм чоловіком, арт-консультантом Віллом Копельманом, у 2016 році. У неї є дві дочки — восьмирічна Олів і семирічна Френкі.

Дрю Беррімор

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Фото Twitter / Instagram

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