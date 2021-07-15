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Шоу-бізнес

До фіналу доходять лише зірки: «плюси» відповіли на заяву нардепа Тищенка про договорняки на «Танцях з зірками»

11:01 15 липня 2021
Микола Тищенко

«Слуга народу» Микола Тищенко, нещодавно посварившийся у Раді з колегою по фракції Олександром Куницьким, отримав «отвєточку» від телеканалу «1 + 1» після заяви про «договорняки» на шоу «Танці з зірками».

Як пише «Культурная прачечная», Тищенко, який танцював у парі з dj Nana і залишив шоу після четвертого ефіру, заявив, що «плюси» обіцяли йому певну кількість ефірів, незважаючи на «незалежне голосування» глядачів та журі. Мовляв, існують усні домовленості, що зірка не піде раніше визначеного ефіру.

Відповідь телеканалу не змусила себе довго чекати. Природно, на «плюсах» «договорняки» заперечували: «Уважний глядач помітить, що до фіналу завжди доходять зірки, які доклали більше зусиль, щоб навчитися танцювати, і проект жодним чином не може це гарантувати. Також важливим є фактор народної любові та підтримки».

Нагадаємо, що днями стало відомо ім'я першого зоряного учасника п'ятого сезону популярного шоу — за перемогу на паркеті побореться співачка Джамала.

Фото Миколи Тищенка із соціальних мереж.

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