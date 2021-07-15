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«Гарне море»: Марічка Падалко у чорному бікіні розповіла, де любить відпочивати влітку

11:10 15 липня 2021
Марічка Падалко

Ведуча новин Марічка Падалко, яка перед відпусткою встигла схуднути, поїхала з сім'єю на море. Про це вона написала у своєму Instagram.

При цьому Марічка зазначила, що її сім'я вже багато років не зраджує українським курортам, тому вирішила відпочити в Грибівці Одеської області.

Фоловери поцікавилися, чим їй так полюбився цей курорт. У відповідь Марічка зазначила, що вже четвертий раз відпочиває у цьому селі, оскільки бази відпочинку розташовані прямо на пляжі, там тихо і гарне море.

Також телеведуча розмістила фото, на якому позує на тлі пляжу у чорному бікіні. При цьому багатодітна мама вразила розкішною фігурою — стрункою талією, прокачаним животиком та стегнами.

Нагадаємо, днями «плавальний сезон» відкрила співачка Ірина Федишин. Шанувальники артистки були в захваті від відео з відпочинку.

фото instagram.com/marichkapadalko/

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