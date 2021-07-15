«І нехай висять до пупка»: Джилліан Андерсон більше не буде носити бюстгальтери

52-річна зірка телесеріалів «Секретні матеріали» та «Корона» Джилліан Андерсон повідомила в соцмережах, що більше не буде носити бюстгальтери, оскільки вважає ці предмети одягу вкрай незручними. Відповідаючи на питання фанатів, що вона носила під час локдауна, актриса сказала, що більше не носить ліфчиків. «Я більше не ношу бюстгальтер. Я не можу носити бюстгальтер. І мені наплювати, якщо мої груди будуть звисати до пупка! «, — заявила вона.

«Якщо дворазова володарка „Золотого Глобуса“ та премії „Еммі“ говорить:"Більше ніяких бюстгальтерів», то хто ми такі, щоб не погоджуватися з нею", — писали в коментарях.

Андерсон вже вшосте була висунута на телевізійну премію «Еммі» за роль Маргарет Тетчер в серіалі «Корона».

фото Instagram

728

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter