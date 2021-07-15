Фестиваль у нелегітимного бацьки: стало відомо, хто з українців буде вести «Слов'янський базар» і виступить на ньому

Ведуча на колишньому каналі Медведчука, а нині на «Першому незалежному» Діана Панченко повідомила, що їде до Вітебська на «Слов'янський базар».

За її словами, вона разом з російськими та білоруськими артистами буде вести концерти.

Панченко зазначила, що деякі її колеги і артисти відмовилися від поїздки.

«Хоча 30 років Україна брала участь у фестивалі, перемагала, блищала. Так, політична ситуація змінилася. Але люди залишилися колишніми. Саме до них ми і їдемо. До людей. Я не живу у Білорусі і вважаю, що не в праві давати оцінку подіям у цій країні. Але я впевнена — загострення відносин не принесе користі ні нам, ні білорусам», — пише ведуча.

За інформацією «Главком», Таїсія Повалій — єдина українська артистка, яка виступить на «Слов'янському базарі» у Вітебську в цьому році.

У конкурсі молодих виконавців Україну представить співачка, на ім'я Рената Штіфель, яка вперше з'явилася на дитячому конкурсі пісні «Євробачення» у 2008 році. Вона відома за піснею «Я живу для тебе (Душа)».

Інші артисти з України у концертах у Вітебську брати участь не будуть.

Відомо, що від поїздки на «Слов'янський базар» відмовилися Тіна Кароль, Олег Винник, Еліна Іващенко, MARUV, ведучі Тимур Мірошниченко та Андрій Доманський.

Організатори фестивалю назвали ім'я ще однієї українки, але вона відреагувала на це прохолодно.

Нагадаємо, Міжнародний фестиваль «Слов'янський базар у Вітебську» вже багато років проходить під патронатом Олександра Лукашенка і фінансується з бюджету Союзної держави Білорусі та Росії. Відкриття тридцятого ювілейного фестивалю заплановано на 15 липня 2021 року.

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