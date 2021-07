Помер гітарист популярної рок-групи Cinderella

У середу, 14 липня, у США помер відомий рок-музикант, гітарист популярного гурту Cinderella Джефф Ла Бар. Йому було 58 років. Про смерть Джеффа повідомив його син Себастіан.

«Мій батько, мій герой, мій ідол пішов сьогодні з життя. Не можу підшукати слів… Я люблю тебе, тату!» — написав він в Instagram.

Себастіан не назвав причину смерті. Також поки не повідомляється, де та коли відбудеться похорон.

Джеффрі Ла Бар народився 18 березня 1963 року у місті Дарбі, штат Пенсільванія. До групи Cinderella прийшов у 1985 році, після того, як її покинув гітарист Майкл Шермік. У 1986 році музиканти з Філадельфії випустили свій перший студійний альбом — Night Songs. Він відразу посів третє місце у національному хіт-параді США за версією журналу Billboard.

Загалом Cinderella випустила чотири студійні альбоми. Вони користувалися великим успіхом. Хіти Nobody's Fool та Do not Know What You Got (Till It's Gone) набули статусу культових.

Ла Бар залишався у групі до її розпаду у 2017 році. Через постійні проблеми з голосовими зв'язками у соліста Cinderella Тома Кейфера кілька разів скасовувалися турне, зривалася робота над новими альбомами у студії. Джефф дуже переживав через це. В останні роки музикант приохотився до алкоголю.

Його син Себастіан теж став рок-гітаристом. Зараз грає у групі Tantric.

