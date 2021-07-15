«Вилитий Потап»: пасербиця репера показала свого рідного батька

Донька колишньої дружини репера Потапа Наташа Горова активно веде свою сторінку в Instagram, розповідаючи в ній про цікаві події свого молодого життя — наприклад, про відвідування концерту Валерія Меладзе, на який вона встигла тільки до закінчення.

Іноді у мережі Наталю запитують про її рідного батька — адже якщо про колишнього вітчима Олексія Потапенка є дуже багато інформації, то про рідного тата не відомо практично нічого.

І ось «Наташка», як вона сама себе називає, вирішила виправити ситуацію, і опублікувала його фото.

«Провідала татуся», — підписала вона знімок, на якому її батько лежить, очевидно, на лікарняному ліжку, з підведеною трубкою крапельниці.

Звичайно, дівчина не повідомила, що сталося з її батьком, і де він знаходиться конкретно, але багато користувачів звернули увагу на зовнішню схожість батька Наталі та другого чоловіка її мами — репера Потапа.

Втім, можливо, користувачам все тільки здалося, і при зніманні з іншого ракурсу фото вийшло б зовсім іншим.

Нагадаємо, син Потапа від Ірини Горової не менше активний у соціальних мережах. Андрій хоче стати популярним Instagram-блогером.

Фото Instagram / natashka. gorovaya

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