Фагот стане учасником нового сезону «Танців з зірками»

Телеканал «1 + 1» працює над новим, п'ятим, сезоном танцювального шоу «Танці з зірками», який стартує на початку осені. Творці шоу інтригують, що занурять глядача в атмосферу величного балу, а також здивують новими постановками та яскравими зоряними перевтіленнями.

Минулого тижня співачка та молода мама Джамала почала традиційний # танціззіркаміchallenge — щорічний зоряний челлендж, за допомогою якого учасники нового сезону передають танцювальний виклик один одному із запрошенням взяти участь у шоу.

Співачка кинула виклик українському музиканту, учаснику групи «Танок на майдані Конго» Олегу Фаготу Михайлюті, який прийняв челлендж, оприлюднивши відео із запальним танцем.

Своєю чергу Фагот передав челлендж відразу п'яти відомим українським і зарубіжним артистам: Грегу Чапкісу, Максиму Чмерковському, Франсиско Гомесу, Олександрі Зарицькій та MONATIK'у. Хто з популярних особистостей приєднається до шоу, стане відомо найближчим часом.

— Я радий приєднатися до «Танців з зірками», — зізнався Фагот. — Цей проєкт точно стане для мене виходом із зони комфорту. Я не танцював більше 10 років, з часів участі в шоу «Танцюю для тебе». Мені завжди подобалися яскраві відео з танцями, від MC Hammer до Jungle — вони всі дуже різні, але кожен яскравий по-своєму. Я з дитинства спостерігав за різними стилями танцю, тому що завжди хочеться бути в матеріалі. Тому і зараз в Instsgram я підписаний на різні танцювальні пабліки. Тепер я повністю думками в танцях і чекаю виходу на головний паркет країни.

Хто із зірок сяде в суддівські крісла в новому сезоні, стане відомо найближчим часом. Творці шоу інтригують оновленням суддівського складу проєкту.

Нагадаємо, нещодавно телеканал «1+1» провів відкритий кастинг танцюристів. Більше 350 танцюристів подали заявки для участі в шоу. І тільки 70 досвідчених танцюристів потрапили на кастинг, який проводили креативна продюсерка шоу Олена Коляденко та головний хореограф Олена Шоптенко.

В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» Олена Шоптенко розповіла, чому знову бере участь у танцювальному проєкті та скільки часу їй довелося витратити на відновлення після коронавірусу.

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