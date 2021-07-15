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Шоу-бізнес

Фагот стане учасником нового сезону «Танців з зірками»

14:06 15 липня 2021
Фагот

Телеканал «1 + 1» працює над новим, п'ятим, сезоном танцювального шоу «Танці з зірками», який стартує на початку осені. Творці шоу інтригують, що занурять глядача в атмосферу величного балу, а також здивують новими постановками та яскравими зоряними перевтіленнями.

Минулого тижня співачка та молода мама Джамала почала традиційний # танціззіркаміchallenge — щорічний зоряний челлендж, за допомогою якого учасники нового сезону передають танцювальний виклик один одному із запрошенням взяти участь у шоу.

Співачка кинула виклик українському музиканту, учаснику групи «Танок на майдані Конго» Олегу Фаготу Михайлюті, який прийняв челлендж, оприлюднивши відео із запальним танцем.

Публікація від Oleg My (@fahot)

Своєю чергу Фагот передав челлендж відразу п'яти відомим українським і зарубіжним артистам: Грегу Чапкісу, Максиму Чмерковському, Франсиско Гомесу, Олександрі Зарицькій та MONATIK'у. Хто з популярних особистостей приєднається до шоу, стане відомо найближчим часом.

— Я радий приєднатися до «Танців з зірками», — зізнався Фагот. — Цей проєкт точно стане для мене виходом із зони комфорту. Я не танцював більше 10 років, з часів участі в шоу «Танцюю для тебе». Мені завжди подобалися яскраві відео з танцями, від MC Hammer до Jungle — вони всі дуже різні, але кожен яскравий по-своєму. Я з дитинства спостерігав за різними стилями танцю, тому що завжди хочеться бути в матеріалі. Тому і зараз в Instsgram я підписаний на різні танцювальні пабліки. Тепер я повністю думками в танцях і чекаю виходу на головний паркет країни.

Хто із зірок сяде в суддівські крісла в новому сезоні, стане відомо найближчим часом. Творці шоу інтригують оновленням суддівського складу проєкту.

Нагадаємо, нещодавно телеканал «1+1» провів відкритий кастинг танцюристів. Більше 350 танцюристів подали заявки для участі в шоу. І тільки 70 досвідчених танцюристів потрапили на кастинг, який проводили креативна продюсерка шоу Олена Коляденко та головний хореограф Олена Шоптенко.

В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» Олена Шоптенко розповіла, чому знову бере участь у танцювальному проєкті та скільки часу їй довелося витратити на відновлення після коронавірусу.

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