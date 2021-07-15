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Молоді батьки Нікіта Добринін і Даша Квіткова розсекретили ім'я новонародженого сина

14:12 15 липня 2021
Нікіта Добринін і Даша Квіткова з сином

Екс-учасник шоу «Холостяк» Нікіта Добринін і його дружина Даша Квіткова, які вперше стали батьками, розсекретили ім'я новонародженого сина. Раніше вони повідомляли, що розглядали чотири варіанти. Але змогли визначитися, вперше побачивши малюка.

Щасливі батьки ділилися в Інстаграм подробицями його появи на світ. Нікіта весь час був з Дашею, підтримував її під час пологів. А після появи малюка опублікували його перші фото.

Пізніше повідомили і його ім'я. Хлопчика назвали Левом.

«Спасибі, що обрав нас, Лев. Наш найкращий син», — написала Даша під зворушливим фото.

Нагадаємо, Нікіта Добринін обрав Дашу в шоу «Холостяк». Після проекту вони стали жити разом, а пізніше влаштували красиве весілля. Незадовго до народження сина подружжя переїхало у власний будинок і розповіли, у скільки їм обійшовся ремонт.

Незадовго до пологів Нікіта зробив Даші розкішний подарунок.

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