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Шоу-бізнес

Будь собою: «Чарівна Таюне» розповіла, як Олег Винник допоміг їй почати сольну кар'єру

14:29 15 липня 2021
Таїсія Сватко

Дружина українського співака Олега Винника Таїсія Сватко (Таюне), популярність якої зростає з кожним днем, довгий час не мріяла про сольну кар'єру. Про це вона розповіла в інтерв'ю Каті Осадчій, фрагмент якого опублікований в одному з фан-акаунтів співачки.

Інтерв'ю проходило напередодні першого сольного виступу Таюне, тому Катя поцікавилася, як допоміг їй чоловік-співак у сольній кар'єрі, як налаштовував на виступ.

«Єдине, що він мені сказав, це «Будь собою. Такою, яка ти є. Це єдине, що він говорив», — зазначила красуня.

Таїсія розповіла, що ніколи не мріяла бути у центрі уваги і не мріяла бути солісткою. Єдине чого їй хотілося, це донести до глядача ті прекрасні пісні, які для неї написав Винник. Тоді в їхній родині почалися розмови про сольну кар'єру.

«Я взагалі навіть не мріяла, чесно кажу, правда. Усі думають, що я, напевно, хочу, хочу. Не було такого. Єдине, з чим я хочу йти на сцену — хочу донести ті пісні, які написав Олег для мене, і я хочу, щоб люди їх почули, бо вони гідні уваги. І вони реально красиві», — сказала Таюне.

При цьому «таємна дружина» Винника не має наміру допустити появу в його оточенні конкуренток.

«Ні (не допущу конкуренток.) Буду старатися, щоб затьмарити всіх», — сказала з посмішкою Таїсія.

Нагадаємо, Таюне і Винник вирушили у відпустку. Фанати сподіваються, що після повернення артисти поділяться подробицями свого відпочинку і розкажуть про цікаве у подорожі.

Фото з соцмереж

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