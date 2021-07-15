Вахтанг Кікабідзе «образив» росіян, з'явившись у «Сватів»

Відомий грузинський актор і співак Вахтанг Кікабідзе знявся в одному з епізодів нового сезону серіалу «Свати», чим накликав на себе гнів росіян. Про це пише «ЕГ».

Зйомки сьомого сезону серіалу проходять у Грузії. І запрошення відомого актора на майданчик було цілком логічним кроком з боку режисера.

Вахтанг Кікабідзе знявся в одному з невеликих епізодів, і навіть цей факт «сильно обурив» російських глядачів, які полум'яно підтримали свого часу агресію РФ проти України і війну на Донбасі.

«Актор чудовий! Але навіщо заважати кашу з тарганами? Теплий сімейний фільм! І знімайте в тому ж дусі! Де Митяй, Лора? ««Він ненавидить Росію і росіян, про що неодноразово висловлювався», «Не потрібно проти Росії висловлюватися негативно», — «обурилися» фанати серіалу.

Злоба «кримнашистів» і «фанатів» російського президента цілком зрозуміла, адже Вахтанг Кікабідзе не раз засуджував російську агресію проти Грузії і України, виступав у різних проєктах на підтримку нашої країни, заявляв про себе як про справжнього друга українського народу. Оскільки серіал український, то «мишебратьям» доведеться змиритися з тим, що крім одіозних російських акторів, у ньому буде задіяний і Кікабідзе.

Нагадаємо, український серіал «Свати» вийшов на екрани у 2008 році і здобув велику популярність у глядачів. Кілька років серіал був на паузі. У кінці 2020 року зйомки стартували у Білорусі, але незабаром через пандемію коронавірусу знову призупинилися.

Буквально на днях стало відомо, що роботу над довгоочікуваним сьомим сезоном відновлено у Грузії. Актори публікують у соцмережах мальовничі краєвиди Тбілісі і не приховують захоплення від можливості працювати у цій красивій і гостинній країні.

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