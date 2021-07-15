27.17 / 27.35 32.07 / 32.39
Київ: +33
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Нещодавно одружений Тарас Цимбалюк відповів, навіщо знявся в кліпі групи «Ленінград»

14:54 15 липня 2021
Тарас Цимбалюк

Актор Тарас Цимбалюк, який зіграв весілля в Карпатах з коханою Тіною Антоненко, відповів, чому знявся в кліпі «Миг» російської групи «Ленінград». Тоді на актора накинулися з критикою за те, що взяв участь в роботі Сергія Шнурова.

Сам актор нічого поганого в цьому не бачить. Оскільки відео знімав у Києві український режисер Леонід Колосовський з українською командою. Також в кліпі знімалася акторка Дарина Трегубова. За словами актора, це робота високої якості.

«Кожен актор мріє, щоб він стояв у таких кадрах, при такому світлі, щоб масовка була одягнена саме так, щоб гримерів і костюмерів на майданчику було більше, ніж 20. Це все дуже круто і мені іноді в Україні цього не вистачає. Я не їду, щоб все це знайти, наприклад, в Росії … Але я не міг відмовитися від цього, коли прочитав сценарій, дізнався, яке буде наповнення, що за сюжетом там буде якийсь танець», — розповів Цимбалюк в інтерв'ю YouTube- каналу Dorotye.

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк зіграв весілля в колі найближчих друзів і рідних в Карпатах. Після торжества він поділився яскравими фото з церемонії.

77

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Каменських

«До гінеколога можна не ходити «: Каменських розкритикували за знімок в провокаційній позі

море

Медики забракували азовські пляжі через загрозу зараження: опублікований список

Гелікоптер

Машини стоять, літають гвинтокрили: доступ відпочиваючих до Арабатської стрілки обмежували

«Центральний» пляж в Затоці

У Затоці виявили нову загрозу: в морі краще не купатися

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.