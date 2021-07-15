Нещодавно одружений Тарас Цимбалюк відповів, навіщо знявся в кліпі групи «Ленінград»

Актор Тарас Цимбалюк, який зіграв весілля в Карпатах з коханою Тіною Антоненко, відповів, чому знявся в кліпі «Миг» російської групи «Ленінград». Тоді на актора накинулися з критикою за те, що взяв участь в роботі Сергія Шнурова.

Сам актор нічого поганого в цьому не бачить. Оскільки відео знімав у Києві український режисер Леонід Колосовський з українською командою. Також в кліпі знімалася акторка Дарина Трегубова. За словами актора, це робота високої якості.

«Кожен актор мріє, щоб він стояв у таких кадрах, при такому світлі, щоб масовка була одягнена саме так, щоб гримерів і костюмерів на майданчику було більше, ніж 20. Це все дуже круто і мені іноді в Україні цього не вистачає. Я не їду, щоб все це знайти, наприклад, в Росії … Але я не міг відмовитися від цього, коли прочитав сценарій, дізнався, яке буде наповнення, що за сюжетом там буде якийсь танець», — розповів Цимбалюк в інтерв'ю YouTube- каналу Dorotye.

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк зіграв весілля в колі найближчих друзів і рідних в Карпатах. Після торжества він поділився яскравими фото з церемонії.

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