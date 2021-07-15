«Гулю загримували»: Соломія Вітвіцька після нічної аварії вийшла в ефір

Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька, яка вночі потрапила в аварію, вже наступного дня вийшла в прямий ефір у програмі ТСН. У коментарі «ФАКТАМ» вона запевнила, що зараз почуває себе добре. «Нічого страшного, гулю замазали і я вийшла в ефір», — сказала Соломія.

Телеведуча розповіла, що після аварії ніч вона провела в лікарні під наглядом лікарів. Їй зробили обстеження і переконалися, що ніяких серйозних наслідків для здоров'я немає. Травма виявилася незначною, всього лише забої. Телеведучій поставили крапельницю, а наступного дня вона відправилася на роботу.

Нагадаємо, автомобіль, на якому їхала Соломія Вітвіцька, врізався у вантажівку. Подруга телеведучої отримала перелом руки. Слідчі з'ясовують причину аварії.

У грудні Соломія оголосила про розлучення з чоловіком. З колишнім вона зберегла дружні стосунки, вони із задоволенням зустрічаються у спільних друзів.

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