Віктор Павлік розповів про хрестини новонародженого сина

Народний артист України Віктор Павлік, який разом з дружиною і новонародженим сином вирушив у подорож по Україні, готується хрестити Михайлика найближчим часом. Церкву вони з дружиною пригледіли ще, коли вона перебувала в пологовому будинку. Каже, це дуже красиве і світле місце.

Церемонію хрещення планують на серпень. Вже і хресних для сина обрали. Ними стали аж ніяк не зіркові друзі пари.

«З хрещеними ми давно визначилися, обрали і церкву. Це неподалік від пологового будинку. Дуже хороша православна церква, я спілкувався зі священиком, дуже світлий. Хресною буде помічниця Каті Вікторія з Мукачева — дуже світла, вихована з Богом дитина. А хрещеним — мій давній приятель і колега, земляк з Тернополя Володимир Цап, з яким ми працюємо вже більше 20 років. Він — клавішник, робить аранжування багатьох моїх пісень. А головне, що Володя — дуже хороша людина», — розповів Віктор Павлік.

Зараз він поєднує роботу і відпочинок. А Катерина весь свій час присвячує дитині, їй допомагає мама. За словами Віктора, син дуже схожий на нього, такий же спритний і активний.

15 липня Михайлу виповнився рівно місяць. Катерина поділилася зворушливим сімейним фото в Мережі.

«Місяць щастя і любові. Наше життя перевернулося. Ми в любові. Ти подарував нам стільки нових відчуттів і емоцій. Ми для тебе зробимо все», — написала Катерина під фото.

Про пізньому батьківство, вихованні сина і реакції старших дітей, свої тривоги і переживання Віктор Павлик докладно розповів в інтерв'ю «ФАКТАМ».

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