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Помер культовий рок-музикант Петро Мамонов

17:51 15 липня 2021
Помер культовий рок-музикант Петро Мамонов

У Москві помер засновник культового російського рок-гурту «Звуки Му», 70-річний Петро Мамонов. Раніше його госпіталізували в критичному стані через ускладнення коронавірусного захворювання.

Про смерть музиканта повідомила його дружина, повідомляє ресурс Раніше всіх. Ну майже.

При госпіталізації у Мамонова діагностували коронавірус нового типу «Дельта» (індійський). Відомо, що музикант захворів ще в середині червня, але сподівався вилікуватися в домашніх умовах.

У грудні 2020 року артиста не впустили в Україну і включили в базу «Миротворець» — за свідоме порушення державного кордону України при в'їзді в окупований Крим, заперечення російської агресії і популяризацію окупаційного режиму.

Раніше від коронавіруса померли російський кінорежисер Володимир Меньшов і другий чоловік Алли Пугачової Олександр Стефанович.

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