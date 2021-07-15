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Шоу-бізнес

Колишній Холостяк Макс Чмерковський стане суддею нового сезону «Танців з зірками»

19:37 15 липня 2021
Максим Чмерковський

Канал «1+1» пообіцяв, що суддівський склад нового сезону «Танців з зірками» оновиться. Названо ім'я першого, хто стане оцінювати виступи пар. Це україно-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу «Dancing With The Stars» Макс Чмерковський. Українцям Макс став відомий після участі у першому сезоні проєкту «Холостяк».

Раніше учасниками шоу стали Джамала та Фагот. Саме Фагот кинув виклик одразу п'яти відомим українським і зарубіжним артистам: Грегу Чапкісу, Максу Чмерковському, Франсиско Гомесу, Олександрі Зарицькій та MONATIK`у. Макс Чмерковський прийняв виклик. У відео танцівник, який народився в Одесі, повідомив, що не вийде на паркет, але буде судити зіркові пари разом з іншими членами журі.



— Шоу «Танці з зірками» для мене особливе, — сказав Макс. — Понад чотирнадцять років тому я виходив на паркет американської версії шоу «Dancing With The Stars» як учасник і отримав кубок переможця. Всі ці роки я дивився українську версію і захоплювався всім: від неймовірного прогресу зірок, до чуттєвих і сильних постановок. Зізнаюся, що я багато років хотів взяти участь в шоу на своїй батьківщині — в Україні. І в цьому сезоні ми з вами нарешті зустрінемося на «Танцях з зірками». Я став новим суддею проєкту. Це цікавий і хвилюючий досвід. Я очікую від сезону насамперед свята танцю і краси, філігранної техніки учасників і непідробних емоцій.

Хто ще з зірок сяде в суддівські крісла в новому сезоні, стане відомо найближчим часом. Нагадаємо, креативною продюсеркою шоу стала Олена Коляденко, головним хореографом — Олена Шоптенко.

Читайте також: «Після дуету з Олегом Винником я сказала, що більше не вийду на паркет як учасниця «Танців з зірками», — Олена Шоптенко

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