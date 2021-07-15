«Три тижні боровся з цією заразою»: помер соліст «Хору Турецького»

Коронавірус продовжує збирати свої жертви в російській зоряній тусовці — після смерті культового рокера Петра Мамонова стало відомо про смерть соліста «Хору Турецького» Бориса Горячева. Йому було тільки 50 років.

У колективі артиста повідомили, що він боровся з хворобою протягом 3 тижнів, однак недуга виявився сильнішою.

«Так, ця сумна новина — правда», — підтвердила інформацію про Горячева арт-директор колективу Анна Чех .

Відомо, що Горячев прийшов в «Хор Турецького» в 2003 році.

У нього залишилися дружина і дочка.

Нагадаємо, що в Україні «Хор Турецького» включений в «чорний список» Міністерства культури.

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