«Три тижні боровся з цією заразою»: помер соліст «Хору Турецького»
Коронавірус продовжує збирати свої жертви в російській зоряній тусовці — після смерті культового рокера Петра Мамонова стало відомо про смерть соліста «Хору Турецького» Бориса Горячева. Йому було тільки 50 років.
У колективі артиста повідомили, що він боровся з хворобою протягом 3 тижнів, однак недуга виявився сильнішою.
«Так, ця сумна новина — правда», — підтвердила інформацію про Горячева арт-директор колективу Анна Чех .
Відомо, що Горячев прийшов в «Хор Турецького» в 2003 році.
У нього залишилися дружина і дочка.
Нагадаємо, що в Україні «Хор Турецького» включений в «чорний список» Міністерства культури.681
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