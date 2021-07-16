Пустила собі кулю в голову: знайдена мертвою відома порнозірка

У своїй власній машині біля Лос-Анджелеса c вогнепальним пораненням в голову була знайдена мертвою відома американська порнозірка Далія Скай.

Як пише видання The Sun, поліція вважає, що найімовірніше це було самогубство.

10 серпня Далії виповнилося б 32 роки. Далія пропрацювала в порноіндустрії десять років. Свою кар'єру вона починала у 2010 році під псевдонімом Бейлі Блу. У 2014 році вона змінила ім'я. Скай знялася в десятках фільмів для дорослих. І отримала цілий ряд нагород у своїй області.

Останнім часом у жінки була сильна депресія — після того, як у неї виявили рак грудей в термінальній стадії.

«Вона була дуже веселою, і у неї було велике серце. Але, на жаль, боротьба з раком грудей позначилася на її психічному здоров'ї … «, — сказав продюсер Аксель Браун.

Свої співчуття у соцмережах висловила колега та подруга Далії — порнозірка Стормі Деніелс, відома своїм романом з Дональдом Трампом.

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фото Instagram

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