У білому і з зухвалим декольте: Дімопулос закликала не бути жертвою

Переможниця «Танців із зірками» Санта Дімопулос зараз знаходиться у Франції, там, де, на думку співачки, розташоване її місце сили. Дімопулос опублікувала свої фото з курорту Сен-Жан-Кап-Ферра і вчить підписників в Instagram, як знайти внутрішню опору і перестати бути жертвою.

«Сформувати свій внутрішній стрижень може кожен, але це планомірна робота із внутрішньої трансформації. Зміни можливі, однак робота над собою повинна бути систематичною і щоденною», — попереджає співачка.

Почати курс трансформації Дімопулос пропонує з того, щоб перестати себе порівнювати з більш успішними, відмовитися від позиції «жертви» і стати автором свого життя, аналізувати свої переживання і слухати тіло, хвалити себе навіть за незначні досягнення.

«Прийде усвідомлення, що наша доля здебільшого залежить від наших власних дій, — вчить співачка. — Замість злості і розпачу прийде питання: що я можу зробити щоб вирішити цю ситуацію на свою користь, що я винесу корисного з цього досвіду?».

Раніше Дімопулос в Дубаї похвалилася ідеальною фігурою і показала не постановочні фото з чоловіком.

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