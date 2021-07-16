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Шоу-бізнес

«Коли по-справжньому готовий»: Крапівіна розповіла, чим займається, залишивши Лободу

11:02 16 липня 2021
Крапівіна Нателла

Колишня продюсер Світлани Лободи Нателла Крапівіна після того, як припинила співпрацю зі співачкою і з шоу-бізнесом в цілому, повністю зосередилася на кінозйомках. Студія, де Крапівіна засновник і генеральний директор, завантажена роботою, а Нателла щаслива, що мрії збуваються. Про це вона повідомила в Instagram.

«Приїхала на майданчик, де 500 чоловік масовки, складні сцени, все горить, все горять, але режисер сповнений ентузіазму, актори посміхаються, партнери щасливі, а значить все як треба», — розповіла Крапівіна про свій робочий день.

«У великих бажань немає терміну давності. Все приходить у призначений час. І тільки тоді, коли ти по-справжньому до цього готовий», — підсумувала екс-продюсер.

Нагадаємо, Нателла Крапівіна різко висловилася з приводу шоу-бізнесу, назвавши його цирком виродків. Такі коментарі дуже зачепили Філіпа Кіркорова. Він заявив, що в команді Лободи багато агресії, жовчі і отрути. Після скандалу Лобода і Крапівіна припинили співпрацю, що тривала десять років.

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