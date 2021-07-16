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Шоу-бізнес

Тіна Кароль продала свій відбиток пальця за 100 тисяч

11:42 16 липня 2021
Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль, яка здивувала зухвалим образом в кліпі «Мікрохвильовка», який був знятий 10 років тому, продала на NFT аукціоні свій відбиток пальця й унікальний автограф за 100 тисяч гривень.

Ім'я покупця не розголошується. Отримані кошти Тіна Кароль передала на розвиток свого музичного проекту «Молода кров». Це майбутній україномовний альбом співачки, вихід якого приурочений до Дня Незалежності України. Це проект національного масштабу, місія якого відкрити для широкої аудиторії нові імена, поповнити каталог української музики сучасними піснями, звернути увагу слухачів на сучасну українську поп-культуру.

«Важливо пам'ятати історію та створювати нову. Проект „Молода кров“ про музику і молодих виконавців, які будуть звучати завтра», — каже Тіна Кароль.

Відзначимо, що раніше Тіна Кароль вже створювала успішні музичні проекти для популяризації української культури. Пісня «Україна — це ти» була виконана співачкою в колаборації з учасниками проекту «Голос.Діти «. Пісня включена до шкільної програми.

Раніше Тіна Кароль представила своє шоу «Красиво» на фестивалі Atlas Weеkend. Її виступ зібрав понад 100 тисяч глядачів.

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