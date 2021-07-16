У Білорусі стартував «Слов'янський базар»: хто з українських зірок засвітився на фестивалі

У Вітебську стартував XXX міжнародний фестиваль естрадної пісні «Слов'янський базар», який проходить під патронатом Олександра Лукашенка. Багато українських і російських зірок шоу-бізнесу відмовилися їхати в Білорусь і навіть закликали бойкотувати фест. Та сцена «Літнього амфітеатру» не залишилася порожньою. Там виступили постійні гості, для яких «музика поза політикою».

На церемонії відкриття в основному виступали артисти з Білорусі та Росії. З українських зірок була Таїсія Повалій. Вона виконала свій хіт «Панно кохання» і зізналася в любові Білорусі.

«Я перша Гран-прі Слов'янського базару. Я щаслива, що десятиліття пройшли, а я так само хвилююся і це така ж феєрія в моїй душі сьогодні. Дякую, моя творча родина. Спасибі, Вітебськ, спасибі, Білорусь. Люблю вас!» — сказала зі сцени Повалій.

Також виступила молода українська співачка Рената Штіфель, а ведучою була Діана Панченко.

Від Росії на фестивалі відзначилися Григорій Лепс, Стас П'єха, Слава, Лариса Доліна, Микола Носков, Олександр Панайотов, група «Фабрика».

Микола Басков теж прилетів. Він відкрив зірку імені себе на «Алеї слави», але у нього з'явилася вагома причина, щоб не вийти на сцену. Співак послався на погане самопочуття, сказав, що у нього піднялася температура і він не хоче наражати на небезпеку людей.

Також в афіші фестивалю заявлені Ірина Апексимова, Діана Гурцкая, Ігор Корнелюк, група «Корні» та інші.

Раніше повідомлялося, що на «Слов'янський базар» була запрошена Тіна Кароль. Але співачка спростувала свою участь у фестивалі.

Також відмовився від ведення конкурсу Тимур Мірошниченко.

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