MONATIK попрощався зі своїми молодими підопічними

Мультиартист і продюсер MONATIK (Дмитро Монатік), який відзначив нещодавно шосту річницю весілля, попрощався зі своїми молодими підопічними Лідою Лі і Ніно Басілая (Lida Lee і Nino Basilaya). Тепер молоді співачки відправляються в самостійне плавання без продюсування корпорації Монатіка. Про це він повідомив на своїй сторінці в Інстаграм, побажавши дівчатам удачі.

«Відтепер Lida Lee і Nino Basilaya — самостійні артисти, музику яких чекаю з нетерпінням завжди! Ви випускаєтесь з нашої компанії переможцями, затребуваними артистками, успішними і бажаними музикантами для телепроектів, фестивалів і колег по музичній сфері», — написав Монатік.

Він зазначив, що дівчата отримали досвід виступів на великих майданчиках, популярність і рекламні контракти. Дмитро вважає, що Ліда і Ніно готові до самостійної роботи і пообіцяв надалі підтримувати їх.

«Відносини продюсер-артист рано чи пізно закінчуються, в нашому випадку, можливо, це сталося рано, але точно на краще і не дарма. За рік роботи ви отримали стільки досвіду, про який багато хто тільки мріє. І тепер ви готові до сольного плавання артистів, а не продюсерських проектів! Як і раніше буду за вас переживати, пишатися, радіти вашим новим успіхам і здобуткам! Наш прекрасний квітка і наша пам'ятка. Дякую Вам за все. Вірю у вас безмежного. Завжди поруч!», — пообіцяв Дмитро.

Нагадаємо, співпрацювати з Ніно і Лідою він почав після проекту «Голос», де він був у журі.

У команді Монатіка Lida Lee отримала нагороду в номінації «Відкриття року» музичної премії YUNA-2021 .

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