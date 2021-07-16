16-річна дочка кінозірки Джулії Робертс вперше з'явилася на червоній доріжці. Вона відвідала прем'єру фільму «День прапора» на Каннському кінофестивалі у Франції. Як пише видання Daily Mail, юну Хезел супроводжував її батько — кінооператор Деніел Модер, який брав участь в роботі над цією картиною.

Julia Roberts 'daughter Hazel, 16, makes her red carpet debut in a rare public appearance with her dad https://t.co/xvgTRpEKG4 - Daily Mail Online (@MailOnline) July 16, 2021

Користувачів соцмереж дівчина привела у захват. «Справжня красуня», «Така свіжа», «Нарешті я бачу в Голлівуді 16-річну дівчину, яка виглядає 16-річної. Дивовижна, без макіяжу, просто звичайний підліток », - писали в коментарях.

Правда, деякі вважали, що Хезел варто було б одягнутися інакше, тому ще її світло-жовта довга сукня нагадує нічну сорочку з гардероба її бабусі.

У Джулії і Деніела, яких 4 липня відзначили 19-ту річницю свого весілля, є троє дітей — різностатеві двійнята Хезел і Фіннеас і 14-річний син Генрі.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Моніка Беллуччі знялась для обкладинки Vogue з 16-річною дочкою.

Фото Instagram / Twitter

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