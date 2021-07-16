«Медитую та п’ю часникову воду»: Ніна Матвієнко розкрила секрет своєї молодості

Попри свій вік, народна артистка України Ніна Матвієнко часто виступає з концертами, подорожує країною, а нещодавно стала зірковою суддею масштабного музичного шоу «Співають всі!» (Канал «Україна»). Ніна Митрофанівна каже, що вперше зайняла місце в журі телевізійного вокального проєкту та готова підтримати кожного учасника.

В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» співачка зізналася, що допомагає їй мати чудовий вигляд і як вона зберігає молодість духу.

— Мене можна підкорити тембром голосу, його висотою, — розповіла Ніна Митрофанівна на зйомках «Співають всі!». - Хочеться побажати, щоб у кожного була частка самовпевненості. Адже всі, хто прийшов на проєкт, гідні, щоб їм сказали слова підтримки, навіть якщо виступ буде не ідеальним. У будь-якому випадку це буде хорошою мотивацією на майбутнє.

— Про майбутнє сьогодні мало хто наважується говорити. Карантин вносить свої корективи. Як пандемія змінила ваше життя?

— Мені й сьогодні складно повірити в те, що відбувається. Мій син монах, і він, на жаль, перехворів на коронавірус, хоч і в легкій формі. Мені здається, людям більше потрібно довіряти в цьому сенсі Богу.

— Як ви сприйняли рішення сина стати ченцем?

— Він нас до цього готував: їздив з групами та молодшим братом у монастирі. Коли старший син щось вирішив, то він йде до кінця. Але, якби батько і мати не дали благословення, то він би не пішов у монастир. Ми ж з батьком його благословили. Його віра сильна, і можливо, завдяки його молитвам все у нас у родині добре, і всі живі-здорові. Зараз син бере участь у реставрації старовинного храму, а я допомагаю у відновленні архітектурного пам'ятника матеріально. Ми маємо зберегти велич минулого, щоб спасти душу.

— Поділіться секретами, як залишатися в доброму тілі та дусі?

— Для зміцнення організму я п'ю часникову воду — вранці заливаю навпіл розрізаний зубок часнику 0,5 літра води та ввечері після їди п'ю. Повторюю цю процедуру кілька разів протягом місяця. Ще потрібно пити частіше гаряче, більше гуляти на вулиці, насолоджуватися цвітінням садів, ходити на симфонічні концерти — вони лікують душу. Музика — це духовна їжа, яка здатна врятувати світ. Головне — вести активне життя, а не закриватися в чотирьох стінах.

— Який у вас денний розклад?

— Перше, що я роблю, коли прокидаюся, — поливаю квіти, займаюся домашнім господарством, готую на кухні. Якщо Тоня з Арсеном на роботі допізна, займаюся молодшої онукою. Перед сном ми з нею включаємо медитаційне аудіо. Я вже давно практикую медитацію. Мені подобається слухати звуки води. Заплющую очі та можу навіть відчути її запах і прохолоду.

Раніше в інтрев`ю «ФАКТАМ» у проєкті «Світ після пандемії» Ніна Матвієнко порадила прощати людей, захищатися любов'ю та прощенням.

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