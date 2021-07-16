«Чарівна на всю голову»: відома телеведуча в сукні-«пружинці» засвітила інтимну деталь

Популярна телеведуча Олена-Христина Лебідь повеселила шанувальників завзятим відео стрибків на травичці в новій сукні-пружинці.

У кадрі, викладеному в Instagram, Олена-Христина застосувала ефект сповільненої зйомки, щоб краще показати ефект вібрації сукні. Однак в якийсь момент щось пішло не так і телеведуча засвітила свою нижню білизну.

«Уявляю, як у чоловічої статі щелепи піднімаються й опускаються за вашим платтям», — відреагував один з фоловерів. А інший назвав її «чарівною на всю голову».

Нагадаємо, раніше телеведуча зробила відверте зізнання, як страждала в дитинстві від жорстокої матері.

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