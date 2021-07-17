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Лоліта вперше відверто розповіла про психічне захворювання дочки

10:15 17 липня 2021
Лоліта Мілявська

Відома російська співачка Лоліта Мілявська, у якої нещодавно почали проявлятися перші симптоми хвороби Альцгеймера, а також панічні атаки, оберігає дочку від громадськості. Для цього вона відправила її в Київ — там дівчина живе разом з бабусею, пише СтарХіт.

Лоліта розповіла, що 22-річна Єва страждає на серйозну недугу.

«Я не з тих, хто хотів дітей. Напевно, на рівні підсвідомості це відчувала. Що стосується Єви, то у нас є проблема. Через недоношеність. Це не аутизм, а синдром Аспергера. Його поставили не так давно», — повідомила артистка.

Мілявська уточнила, як психічне захворювання проявляється у спадкоємиці.

«Іноді є зацикленість на предметі, необхідність щось крутити в руках. У мене це теж є. Також у неї не було готовності до емоційних переживань. Коли вона чула мої сумні пісні, могла встати за лаштунками і плакати: «Матусі боляче, матусі боляче…» — розповіла Лоліта.

Виконавиця підбадьорює Єву, роблячи їй компліменти.

«Дочка буде рости в тому, що мені недодали з лишком. У вербальному сенсі. Так, у мене не росте Мерилін Монро, не модель, але я їй весь час кажу, що вона красива, хороша, розумна. Ми домовилися з мамою, що вона буде отримувати те, чого я не отримувала. До мене тепер теж відносяться дбайливіше», — говорила раніше Мілявська.

Нагадаємо, що Лоліта народила дочку в листопаді 1998 року. За документами батько дівчинки — третій чоловік співачки Олександр Цекало. Хто ж є біологічним батьком Єви, Мілявська не збирається говорити.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Мілявська зізналася, що будучи заміжньою за Олександром Цекало, зраджувала чоловіку з бандитом.

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