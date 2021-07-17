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Шоу-бізнес

«Сподіваюся, ви знову приколюєтеся»: як мережа відреагувала на розрив Мішиної і Еллерта

10:49 17 липня 2021
«Сподіваюся, ви знову приколюєтеся»: як мережу відреагувала на розрив Мішиної і Еллерт

Сценарист студії «Квартал 95» Олександр Еллерт, який переміг в реаліті «Холостячка-1», прокоментував рішення про розставання з ним, яке прийняла актриса Ксенія Мішина.

Втім, зробив це він у своїй креативній манері, розмістивши на сторінці в Instagram … скрін з сайту Вікіпедії з визначенням драми.

Ніяких коментарів до цього посту він не залишив, а Мішина і зовсім закрила коментарі на своїй сторінці.

Тому шанувальникам пари нічого не залишалося, як виплеснути емоції на сторінці Еллерта, що вони і зробили, в т. ч. назвавши актрису без супутника «не цікавою».

Нагадаємо, героїнею другого сезону шоу «Холостячка» стала співачка Злата Огневич. Вона вже розповіла про перші враження від шоу і перших побаченнях.

Скрін відео телеканалу СТБ

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