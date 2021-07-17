«Сподіваюся, ви знову приколюєтеся»: як мережа відреагувала на розрив Мішиної і Еллерта
Сценарист студії «Квартал 95» Олександр Еллерт, який переміг в реаліті «Холостячка-1», прокоментував рішення про розставання з ним, яке прийняла актриса Ксенія Мішина.
Втім, зробив це він у своїй креативній манері, розмістивши на сторінці в Instagram … скрін з сайту Вікіпедії з визначенням драми.
Ніяких коментарів до цього посту він не залишив, а Мішина і зовсім закрила коментарі на своїй сторінці.
Тому шанувальникам пари нічого не залишалося, як виплеснути емоції на сторінці Еллерта, що вони і зробили,
Нагадаємо, героїнею другого сезону шоу «Холостячка» стала співачка Злата Огневич. Вона вже розповіла про перші враження від шоу і перших побаченнях.
Скрін відео телеканалу СТБ257
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