«Сподіваюся, ви знову приколюєтеся»: як мережа відреагувала на розрив Мішиної і Еллерта

Сценарист студії «Квартал 95» Олександр Еллерт, який переміг в реаліті «Холостячка-1», прокоментував рішення про розставання з ним, яке прийняла актриса Ксенія Мішина.

Втім, зробив це він у своїй креативній манері, розмістивши на сторінці в Instagram … скрін з сайту Вікіпедії з визначенням драми.

Ніяких коментарів до цього посту він не залишив, а Мішина і зовсім закрила коментарі на своїй сторінці.

Тому шанувальникам пари нічого не залишалося, як виплеснути емоції на сторінці Еллерта, що вони і зробили, в т. ч. назвавши актрису без супутника «не цікавою».

Нагадаємо, героїнею другого сезону шоу «Холостячка» стала співачка Злата Огневич. Вона вже розповіла про перші враження від шоу і перших побаченнях.

Скрін відео телеканалу СТБ

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