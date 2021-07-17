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Ненафарбована Сумська в купальнику і Борисюк з ананасом: зоряне сімейство розслабилося в Єгипті

13:24 17 липня 2021
Ольга Сумська

Відома українська актриса Ольга Сумська, яка нещодавно поскаржилася на «Укрзалізницю», поділилася в Instagram зі своїми шанувальниками новим фото. На ньому вона зображена разом з чоловіком і дочкою під час відпочинку в Хургаді (Єгипет).

«Ми з @vitaliyborysyuk і @annborisyuk вирішили махонути на відпочинок в Хургаду! Обрали цього разу новий готель преміум класу @rixospremiummagawish, який відкрився цієї весни! Дуже затишно, без натовпу людей, все є для повного релаксу: улюбене Червоне море, де немає і баракуд (саме та частина заливу у Хургаді), водичка 30*, можна просидіти в ньому пів дня і це повний кайф! Після насиченого графіку, вагонів без кондиціонерів, гастрольних подорожей, весь негатив як рукою зняло! Увага!‼️ Цього разу обов’язково розіграємо класну путівку до Єгипту, але про це згодом (слідкуйте за моїми сторіс)!» — написала вона і опублікувала кілька фото і відео з відпочинку.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Ольга Сумська поділилася оригінальним рецептом салату з мідій.

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