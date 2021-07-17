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Величезний особняк, три «Мерседеси» та «купа грошей»: стало відомо, яку спадщину залишив дітям Петро Мамонов

15:20 17 липня 2021
Петро Мамонов

Засновник культової російської рок-групи «Звуки Му» 70-річний Петро Мамонов залишив у спадок сім'ї будинок в 800 квадратних метрів за 110 кілометрів від Москви, велику земельну ділянку, квартиру в столиці, три «Мерседеса» та чотири хороших гітари. Про це пише «Стархіт».

Як відомо, у 70-річного артиста було два шлюби і троє синів.

Прощання з музикантом пройшло у головному соборі Донського монастиря. Там же відбулося відспівування. Проводити музиканта в останню дорогу прийшли його рідні, друзі, колеги.

Дружина Мамонова весь час плакала. Вона до останнього вірила, що чоловік зуміє подолати хворобу, але дива не сталося.

З церкви труну з тілом артиста винесли під звуки дзвонів і спів. Після церемонії траурна процесія попрямувала у бік підмосковного міста Верея, де Мамонов жив останні 25 років. Артиста поховають на місцевому кладовищі.

Нагадаємо, Мамонова госпіталізували у важкому стані у кінці червня з коронавірусом. Його ввели у медикаментозний сон і підключили до апарату ШВЛ. Пізніше у Мамонова відмовили нирки, почався сепсис. У творця групи «Звуки Му» також почалися проблеми з серцем, його підключили до спеціального приладу. Але всі зусилля медиків виявилися марними — музикант помер.

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