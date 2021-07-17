Прекрасна «наїзниця»: Каменських у рожевому бікіні потішила фанатів витонченими вигинами своєї фігури

Популярна 34-річна співачка Настя Каменських продовжує працювати та відпочивати на одному з чорноморських курортів зі своїм чоловіком, репером Потапом. Розмістивши недавно знімок на яхті, який викликав неоднозначну реакцію у моралістів, тепер дівчина вирішила показати, як займається активними видами спорту.

Зокрема, красуня вирішила покататися на сапборді та влаштувала фотосесію на хвилі.

Потап зобразив улюблену дружину, яка позувала йому на сапі у рожевому бікіні, приймаючи пікантні пози і демонструючи красу тіла. Вона дуже швидко попливла у море, залишаючи на тлі горизонту свій стрункий силует.

Звичайно, шанувальники чекали від артистки подібних фото з відпочинку, тому жваво відреагували на спортивні успіхи Насті.

Нагадаємо, нещодавно Настя опублікувала кілька пікантних знімків — з ванної кімнати з піною на голові, у рожевих трусиках з мереживом, сором'язливо прикривши груди руками.

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