27.12 / 27.31 31.96 / 32.30
Київ: +30
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Прекрасна «наїзниця»: Каменських у рожевому бікіні потішила фанатів витонченими вигинами своєї фігури

16:07 17 липня 2021
Потап і Настя

Популярна 34-річна співачка Настя Каменських продовжує працювати та відпочивати на одному з чорноморських курортів зі своїм чоловіком, репером Потапом. Розмістивши недавно знімок на яхті, який викликав неоднозначну реакцію у моралістів, тепер дівчина вирішила показати, як займається активними видами спорту.

Зокрема, красуня вирішила покататися на сапборді та влаштувала фотосесію на хвилі.

Потап зобразив улюблену дружину, яка позувала йому на сапі у рожевому бікіні, приймаючи пікантні пози і демонструючи красу тіла. Вона дуже швидко попливла у море, залишаючи на тлі горизонту свій стрункий силует.

Звичайно, шанувальники чекали від артистки подібних фото з відпочинку, тому жваво відреагували на спортивні успіхи Насті.

Нагадаємо, нещодавно Настя опублікувала кілька пікантних знімків — з ванної кімнати з піною на голові, у рожевих трусиках з мереживом, сором'язливо прикривши груди руками.

76

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонер

Мінімальна зарплата — 6500, мінімальна пенсія — 2600: в ПФУ показали, як зміняться соціальні виплати до кінця року

Медуз більше не буде: знайдено спосіб порятунку курортників від настирливих морських мешканців

Медуз більше не буде: знайдено спосіб порятунку курортників від настирливих морських мешканців

Слов&#39;янський базар&nbsp;— сцена

У Білорусі стартував «Слов'янський базар»: хто з українських зірок засвітився на фестивалі

Ірина Меладзе

«Виглядає неповноцінно»: дружини Меладзе обмінялися їдкими «компліментами» в соцмережах

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.