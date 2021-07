А Таюне в курсі? Кума Дзідзьо влаштувала «обнімашки» з Олегом Винником

Співачка Оля Цибульська, яка набрала популярність завдяки розлученню свого кума Дзідзьо, не втрачає даремно час, налагоджуючи контакти з красенями-чоловіками у перервах між зйомками шоу «Співають всі». Що відбуваеється залаштунками зйомок, Оля розповідає у своєму Instagram.



Так, однією з «жертв» симпатичної судді конкурсу став «король вовчиць» Олег Винник, завдяки якому вона за 15 секунд перетворилася з «кішечки» у «вовчицю».

«Я сиджу на зйомках і думаю чого мені так жарко. Боже мій, який ти hot (гарячий). Hot thank you very much», — сказала Оля Цибульська, притулившись до Олега Винника.

На ще одному відео Оля у компанії з Олегом Винником та Оленою Філоновою станцювали під популярну пісню Minelli - Rampampam і навіть поцілувалися у щічки.

Не всім фанаткам сподобалося таке "панібратство" з кумиром, і вони звинуватили Олю у тому, що вона "полює за тим, що погано лежить", а також ризикує нарватися на гнів "таємної дружини" Олега Таїсії Сватко.

Ще одним красенем, з яким Оля "навела мости", став хореограф і колишній чоловік Ірини Білик Дмитро Коляденко.

Зірки виконали запальні рухи під пісню Droba (TikTok Remix). А в кінці Діма Коляденко та Оля Цибульська обнялися і щиро посміхнулися на камеру.

Реакція прихильниць на це відео поки що невідома.

Інтерв'ю з колишньою дружиною Дзідзьо Ярославою Притулою, яка вважає Цибульську винною у катастрофі свого шлюбу, читайте на сайті «ФАКТІВ».



фото instagram.com/cybulskaya/

