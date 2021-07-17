27.11 / 27.31 31.96 / 32.30
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

А Таюне в курсі? Кума Дзідзьо влаштувала «обнімашки» з Олегом Винником

22:40 17 липня 2021
Цибульська

Співачка Оля Цибульська, яка набрала популярність завдяки розлученню свого кума Дзідзьо, не втрачає даремно час, налагоджуючи контакти з красенями-чоловіками у перервах між зйомками шоу «Співають всі». Що відбуваеється залаштунками зйомок, Оля розповідає у своєму Instagram.

Так, однією з «жертв» симпатичної судді конкурсу став «король вовчиць» Олег Винник, завдяки якому вона за 15 секунд перетворилася з «кішечки» у «вовчицю».

«Я сиджу на зйомках і думаю чого мені так жарко. Боже мій, який ти hot (гарячий). Hot thank you very much», — сказала Оля Цибульська, притулившись до Олега Винника.

На ще одному відео Оля у компанії з Олегом Винником та Оленою Філоновою станцювали під популярну пісню Minelli - Rampampam і навіть поцілувалися у щічки.

Не всім фанаткам сподобалося таке "панібратство" з кумиром, і вони звинуватили Олю у тому, що вона "полює за тим, що погано лежить", а також ризикує нарватися на гнів "таємної дружини" Олега Таїсії Сватко.

Ще одним красенем, з яким Оля "навела мости", став хореограф і колишній чоловік Ірини Білик Дмитро Коляденко.
Зірки виконали запальні рухи під пісню Droba (TikTok Remix). А в кінці Діма Коляденко та Оля Цибульська обнялися і щиро посміхнулися на камеру.

Реакція прихильниць на це відео поки що невідома.

Інтерв'ю з колишньою дружиною Дзідзьо Ярославою Притулою, яка вважає Цибульську винною у катастрофі свого шлюбу, читайте на сайті «ФАКТІВ».

фото instagram.com/cybulskaya/

105

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Українських пенсіонерів перевірять: названі п'ять категорій громадян, яким можуть відмовити в отриманні виплат

пенсіонер

Мінімальна зарплата — 6500, мінімальна пенсія — 2600: в ПФУ показали, як зміняться соціальні виплати до кінця року

море

Нова напасть у Кирилівці: після купання тіло дитини покрилося червоними плямами

співачка Славія

«DZIDZIO просто не хотів, щоб я світилася»: співачка SLAVIA відверто розповіла про причини розлучення

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.