Була не першою, з ким знайомив: мама співака ALEKSEEV розповіла про стосунки сина з солісткою «ВІА Гри»

Популярний український співак Микита Алексєєв (ALEKSEEV) часто знайомив свою маму з дівчатами, з якими зустрічався. І Уляна Синецька, солістка «ВІА Гри», була не першою, кого він приводив додому.



Про це у програмі «Світське життя» розповіла його мама Олена. Жінка зізналася, що з першою зустріччю не поспішала, пояснивши тим, що не була готова.

Коли знайомство відбулося, Уляна майбутній свекрусі дуже сподобалася. І тепер Олена мріє про онуків. ALEKSEEV і Синецька вже майже три роки живуть разом.

«Мені треба було звикнути до цієї думки, а потім ми познайомилися й Уля мені дуже сподобалася, вона дуже хороша дівчина. Я хочу онуків, я весь час про це кажу, але вони поки говорять, що ще не час», — зазначила мама зірки.

Ексклюзивне інтерв'ю з Микитою Алексєєвим (ALEKSEEV), пісні у виконанні якого на YouTube мають багатомільйонні перегляди, читайте на сайті «ФАКТІВ».







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