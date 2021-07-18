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Шоу-бізнес

Намагається «повернути те саме рідне серце»? Експродюсер Лободи Крапівіна вперше звернулася до неї після скандалу

8:34 18 липня 2021
Крапівіна

Колишня продюсерка Світлани Лободи Нателла Крапівіна, яка після гучного скандалу припинила співпрацю зі співачкою і з шоу-бізнесом, привітала подругу.

Крапівіна відмітила вихід нового хіта Лободи «Алло» і закликала прихильників послухати трек.

«Вітаю Свєтіка з виходом нової роботи! Чудовий трек! Абсолютний хіт! Танцюйте, друзі, і телефонуйте один одному частіше! Іноді одне заповітне „алло“ може змінити життя і повернути те саме рідне серце, без якого ваше зовсім не б'ється», — написала Крапівіна в Instagram.

У мережі раді, що подруги помирилися: «Помирилися. Добрі люди не можуть довго злитися і карати мовчанням»; «Нателла, згодна з вашими словами на всі сто відсотків. Пишіть! Телефонуйте! Для когось це дуже важливо. А трек Світлани — бомба»; «Яка ви мудра».

Нагадаємо, Крапівіна і Лобода припинили співпрацю після 11 років спільної роботи. Розрив співачки та її продюсера збігся з гучним скандалом. Крапівіна різко висловилася на адресу премії МУЗ-ТВ та російського шоу-бізнесу. Філіп Кіркоров, якому теж перепали слова Нателли, був вкрай обурений цією заявою і жорстко розкритикував Лободу. Співачці довелося потім вибачатися за свою подругу. Зараз Крапівіна повністю зосередилася на кінозйомках.

Фото Instagram / natellakrapivina

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