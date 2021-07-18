«Думала, що нікому не цікава»: співачка SLAVIA розповіла про вплив хейту на свою творчість

На початку своєї кар'єри співачка SLAVIA, скандальне розлучення якої з DZIDZIO бурхливо обговорювали у мережі, дуже переживала через негативні коментарі, але потім зрозуміла, що без них артисту ніяк не можна. Про це Ярослава Притула (справжнє ім'я артистки) розповіла в інтерв'ю «ФАКТАМ».

«Спочатку переживала. Але тепер розумію, що без цього ніяк. Раніше, коли була така лірична, солодка, аж нудотно, мені писали тільки позитивні коментарі. В основному це були знайомі люди. Мені навіть дивно було: думала, що я не цікава. А ось коли з'явився хейт, значить, людям не все одно. Хейт дає мені поштовх і навіть допомагає розвиватися», — впевнена Ярослава.

Ім'я SLAVIA зазвучало після виходу кліпу «Я тобі не мамка», який став доленосним в її кар'єрі. На відміну від перших робіт над ним працювала велика команда.

Саме тоді Ярослава зіткнулася з першим випадком хейту: під критику попав образ у купальнику.

За словами артистки, ідея була у тому, щоб показати глядачеві, що співачка стає живою, коли відділяється від стіни, з якої зливалася, і робить рух. Але не всі зрозуміли це посилання.

Зараз артистка і сама критично ставиться до кліпу. Але побачити недоліки в роботі і розвиватися далі допомогли саме хейтери.

Ексклюзивне інтерв'ю SLAVIA, в якому вона розповіла про причини розлучення із зірковим чоловіком, про плани у творчості та особистому житті, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Instagram / slavia_official

64

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter