Ображається? Алла Пугачова не прийшла на похорон колишнього чоловіка

На похорон режисера й сценариста Олександра Стефановича не прийшла його колишня дружина Алла Пугачова. Крім того, Примадонна публічно не висловила співчуття та ніяк не прокоментувала те, що трапилося, повідомляє російський «5 канал».

Поховали Стефановича 16 липня у Москві на Троєкурівському кладовищі. Прощання пройшло у Центральному будинку кінематографістів. Через коронавірус людей було мало. Деякі надіслали вінки й передали співчуття близьким. На прощанні, з міркувань безпеки, не було і 96-річної мами режисера.

Присутні сподівалися побачити Пугачову. Можливо, Примадонна теж не стала ризикувати і з'являтися на публіці під час епідемії.

Відомо, що Стефанович та Пугачова довгі роки не спілкувалися, давно були чужими людьми. Їхній шлюб тривав лише чотири роки.

Потім довгі роки Стефанович розповідав в інтерв'ю про те, що це він придумав сценічний образ Пугачової, деталі її іміджу.

Як відомо, у покійного не було дружини і дітей. Тому вся спадщина відійде 96-річній мамі режисера.

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