Канни-2021: голова журі Спайк Лі заявив, що йому немає прощення

Увечері 17 липня відбулася церемонія закриття 74-го Каннського міжнародного кінофестивалю. Як уже повідомляли «ФАКТИ», журі присудило «Золоту пальмову гілку» фільму «Титан» французького режисера Джулії Дюкорно. Таке рішення стало несподіваним для багатьох.

Але ще більшою несподіванкою стала поведінка голови журі Спайка Лі. Культовому американському режисерові довелося довго вибачатися. В результаті 64-річний Лі заявив, що йому немає прощення. Він майже весь вечір просидів на сцені, опустивши голову та закривши обличчя руками. Решта членів журі намагалися підтримати Спайка.

Так що ж сталося? Церемонія нагородження розпочалася традиційно. Порядок оголошення лауреатів давно встановлено — спочатку називаються менш значущі призи, а наприкінці звучить назва фільму, який завоював «Золоту пальмову гілку».

Однак 17 липня виникло непорозуміння між Спайком Лі та ведучою церемонії Дорієй Тільє. На самому початку 35-річна французька актриса звернулася до голови журі на своїй рідній мові з питанням: «Спайк, кому дістався перший приз?»

Лі не зовсім точно зрозумів її слова. Він переплутав слова «перший» та «головний»! І з радістю випалив: «Головний приз ми віддали фільму „Титан“!»

Дорія з подивом подивилася на Спайка. Решта членів журі не знали, що їм робити — сміятися чи плакати. Лі схопився за голову — зрозумів, що накоїв!

Далі церемонія пішла вже строго за сценарієм. «Золоту пальмову гілку» режисерові «Титана» Джулії Дюкорно вручала Шерон Стоун. Кінозірка, з'явившись на сцені, насамперед помахала рукою Спайку Лі, який був готовий провалитися від сорому.

В результаті він не витримав та вийшов на середину сцени. Лі привітав Дюкорно, а потім сказав: «Мені немає прощення! Облажався! Знаєте, я затятий спортивний фанат. І зараз відчуваю себе дурнем, який наприкінці гри не забив штрафний! Коротше кажучи, облажався».

Що стосується вибору журі, то присудження «Золотої пальмової гілки» картині «Титан» спровокувало гарячу дискусію. Жанр фільму Дюкорно визначити досить складно. Багато західних ЗМІ називають картину фантастичним фільмом жахів. Інші схильні віднести її до психологічної драми з елементами еротики та фантастики.

Головна героїня фільму стала жертвою насильства. Після цього вона може займатися сексом тільки з автомобілями. При цьому вагітніє та втрачає дитину. А ще їй імплантують у голову титан. У картині є і вбивства, і смілива еротика, і зміна статі.

Головні ролі виконали відомий французький актор Венсан Ліндон і актриса Агата Руссель. Француженка Дюкорно стала другою жінкою в історії Каннського фестивалю, чий фільм отримав «Золоту пальмову гілку». Першою була Джейн Кемпіон (Нова Зеландія) з драмою «Піаніно».

При цьому «Титан» — всього лише другий фільм у кар'єрі Дюкорно. Вона дебютувала п'ять років тому з фільмом жахів «Сире». Картина викликала шок. У ній були сцени з канібалізмом. Критики вважають, що «Титан» ще більш шокуюче кіно.

Втім, не тільки фільм Дюкорно спровокував цього разу настільки запеклі суперечки. Нагадаємо, кращим актором журі на чолі зі Спайком Лі назвало американця Калеба Лендрі Джонса. Популярний музикант виконав головну роль в австралійському фільмі «Нітрам» режисера Джастіна Курзеля.

Картина заснована на реальних подіях — масове вбивство, яке було скоєно у місті Порт-Артур (Австралія) у 1996 році. Джонс зіграв 28-річного Мартіна Браянта, який влаштував бійню у кафе та на вулицях міста. На довершення Браянт взяв у заручники кілька людей в одному з житлових будинків та відстрілювався всю ніч. З великими труднощами поліції вдалося його заарештувати. Мартін вбив 35 осіб та поранив ще 22.

Багато західних ЗМІ вважають, що вручення призу престижного кінофестивалю за роль масового вбивці може спровокувати спроби повторити подібний злочин.

Раніше «ФАКТИ» докладно розповідали про інші фільми, які цього року були представлені в Каннах.

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