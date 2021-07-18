«Справжня амазонка»: Глюк’oZа здивувала «найсміливішим» купальником літа

Російська виконавиця Наталі Іонова (Глюк'oZа), яка відзначила нещодавно день народження, любить публікувати у своєму Instagram провокаційні фото, які допомагають їй підтримувати неослабний інтерес до своєї персони.

Але кілька днів тому співачка опублікувала знімок, який привернув увагу багатьох фанатів: на ньому 35-річна знаменитість сфотографувалася на пляжі на тлі пальм в купальнику зеленого кольору з анімалістичним принтом та глибоким декольте, який крім грудей також оголює її сідниці.

На розміщеному кадрі волосся співачки розпущені, а на обличчі немає макіяжу.

«Амазонка. Ідеальний стан! Давно мріяла відчувати на собі тільки купальник», — підписала Глюкоза пост, який набрав кілька десятків тисяч лайків.

Зовнішній вигляд зірки порадував її шанувальників, про що вони почали писати у коментарях. «Ідеальна фігура», «Люблю тебе», «Просто красуня», «Сексі», «Ти дуже красива», «Наче 20 років», — висловлювалися фанати.

А днями знаменитість знову опублікувала гарячі кадри, на яких постає у пікантних позах, одягнувши помаранчево-червоне монокіні. Верх і низ купальника з'єднані між собою маленьким кільцем на рівні грудей. Глюкоза розпустила волосся, а з макіяжу лише помада.

Цього разу багато строгих критиків написали, що у дівчини ось-ось вивалиться груди — «не можна ж так, ти ж мама неповнолітньої доньки».

Втім, Іонова, схоже, мало реагує на критику, вважаючи, що увага і любов фанатів значать для неї набагато більше.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що старшу доньку Глюк'oZа вигнали з елітної гімназії. Дівчина не хотіла носити шкільну форму і її поведінку визнали такою, що не відповідає стандартам навчального закладу.



Фото Instagram / glukozamusic

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