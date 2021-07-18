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Шоу-бізнес

Тепер вільна жінка: після розриву з Еллертом Мішина втекла до Криму, де «зустрілася зі своєю суттю»

12:40 18 липня 2021
Мішина

Українська телеведуча і актриса Ксенія Мішина, яка напередодні сполохала шоу-бізнес заявою про розрив зі сценаристом «Кварталу 95» Олександром Еллертом, вирушила разом із сином на батьківщину, до тимчасово окупованого Криму. Про перебування на захопленому Путіним півострові вона розповіла у своєму Instagram.

Зокрема, в сторіс актриса розмістила фото і відео того, як проводить час у статусі вільної жінки.

Схоже, там Мішина відчуває себе дуже добре, і прекрасно проводить час, купаючись та загоряючи.

«Прямо зараз я росту і приймаю і дякую життю. Пізнання й усвідомлення себе в колі інших жінок, терапія, зустріч. Зустріч із собою, зі своєю жіночою сутністю», — підписаний один з розміщених у сторіс знімків.

Також вона подякувала подругам за те, що вони завжди поруч. За словами артистки, вона «офігенно» провела час, за що «обожнює подруг».

Нагадаємо, кілька днів тому Ксенія Мішина повідомила про розставання зі сценаристом студії «Квартал 95» Олександром Еллерт, переможцем шоу «Холостячка». Шанувальники пари були приголомшені цією звісткою. Адже тільки у кінці червня Мішина та Еллерт демонстрували всім алмази, «вирощені» зі своєї крові, та парні тату, які свідчать про довговічність їхніх стосунків.

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