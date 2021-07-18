«Пройшла школу життя»: SLAVIA розповіла, завдяки чому усвідомила свою силу та зважилася на зміни

Після невдалого виступу на «Голосі країни» співачка SLAVIA (Ярослава Притула), колишня дружина відомого співака DZIDZIO, переїхала до Києва, де обставини змусили її почати пошуки себе і зрозуміти, чим вона хоче займатися у житті. Про це Ярослава розповіла в інтерв'ю «ФАКТАМ».



«Я не просто вчилася у кіношколі, а пройшла школу життя. Тоді, переїхавши до Києва, я переживала трансформацію, зрозуміла, що пора зайнятися собою. Я шукала себе: хто я? Чим хочу займатися? Михайло весь час був зайнятий роботою, а я просто бродила по вулицях, мені було гірко, боляче, відчувала себе самотньою у цілому світі» , — розповіла співачка.



Дівчині потрібен час, щоб пережити все емоції, перестраждати, розставити пріоритети і все почати з нуля. У Києві у неї не було своєї квартири, роботи, зв'язків.



SLAVIA впевнена, що труднощі загартували її та надали сил.



Поступово справи почали налагоджуватися, вона випустила свій перший кліп, стала з'являтися на телебаченні, але тут Ярослава зіткнулася з протидією чоловіка.



«Відчуваю певний тиск психологічний. Коли ділюся своїми ідеями, він починає розповідати, як це важко втілювати."Навіщо воно тобі, не ходи туди, не роби цього … «- каже мені в такому дусі. І це пригнічує, обламує крила. Руки від таких слів опускаються, зароджуються сумніви. А я хочу робити впевнено то, що люблю», — нарікає співачка.



Намагаючись знайти себе, Ярослава намагалася до останнього зберегти сім'ю, «навіть коли зберігати було нічого».



Попрі те, що в підсумку все закінчилося розлученням, дівчина з оптимізмом дивиться у майбутнє.



«Хочу реалізувати себе як жінка в сім'ї. Я бачу таку картинку: йду за ручку з дівчинкою, а ззаду — чоловік, який милується нами, посміхається нам. І, звичайно, бачу себе на сцені — нові проекти, нові пісні. Це дві невід'ємні складові щастя», — ділиться планами співачка.

Ексклюзівное інтерв'ю SLAVIA, в якому вона розповіла про причини розлучення із зірковим чоловіком, про плани у творчості та особистому житті, читайте на сайті «ФАКТІВ».



Фото Instagram / slavia_official

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