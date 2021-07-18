Рідна кров: син Білик від Ахмадова поїхав на канікули до батька
П'ятий чоловік Ірини Білик, російський продюсер, художник та фотограф Аслан Ахмадов опублікував у своєму Instagram досить цікаві кадри.
Тато із сином Тебрізом разом рвуть зелені горіхи та їдять шовковицю, катаються разом на мопеді й розповідають кумедні історії.
Судячи з фото та відео у сторіс, тато й син щасливі перебувати поруч один з одним.
Цінність знімків - у тому, що вони підтверджують, що Аслан - відмінний тато, і зовсім не збирався забувати свого сина.
Адже саме у цьому його звинувачували деякі знайомі пари після розлучення — мовляв, як ти міг зважитися на такий крок, у вас же спільна дитина!
Водночас сама Ірина Білик заявляла, що причиною розлучення став той факт, що вони з чоловіком стали дуже рідко бачитися, оскільки Ахмадов практично перестав приїжджати в Україну, і вони живуть на дві країни.
Тепер же за долю хлопчика, ймовірно, можна не турбуватися: він не буде позбавлений чоловічого спілкування та не виросте виключно під впливом мами.
Нагадаємо, не так давно з'явилося досить рідкісне фото, на якому Білик разом зі своїми синами.
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