Рідна кров: син Білик від Ахмадова поїхав на канікули до батька

П'ятий чоловік Ірини Білик, російський продюсер, художник та фотограф Аслан Ахмадов опублікував у своєму Instagram досить цікаві кадри.

Тато із сином Тебрізом разом рвуть зелені горіхи та їдять шовковицю, катаються разом на мопеді й розповідають кумедні історії.

Судячи з фото та відео у сторіс, тато й син щасливі перебувати поруч один з одним.

Цінність знімків - у тому, що вони підтверджують, що Аслан - відмінний тато, і зовсім не збирався забувати свого сина.

Адже саме у цьому його звинувачували деякі знайомі пари після розлучення — мовляв, як ти міг зважитися на такий крок, у вас же спільна дитина!



Водночас сама Ірина Білик заявляла, що причиною розлучення став той факт, що вони з чоловіком стали дуже рідко бачитися, оскільки Ахмадов практично перестав приїжджати в Україну, і вони живуть на дві країни.



Тепер же за долю хлопчика, ймовірно, можна не турбуватися: він не буде позбавлений чоловічого спілкування та не виросте виключно під впливом мами.



Нагадаємо, не так давно з'явилося досить рідкісне фото, на якому Білик разом зі своїми синами.

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