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Шоу-бізнес

Канни-2021: найобговорюваніше фото кінофестивалю

15:16 18 липня 2021
Тімоті Шаламе, Уес Андерсон, Тільда Суїнтон, Білл Мюррей у Каннах

У суботу, 17 липня, у Франції завершився 74-й Каннський міжнародний кінофестиваль. Як уже повідомляли «ФАКТИ», кращою картиною журі назвало французький фільм жахів з елементами фантастики і еротики «Титан». Йому дісталася «Золота пальмова гілка»

Одним з фаворитів основного конкурсу критики називали фільм культового американського режисера Уеса Андерсона «Французький вісник». Однак ця стрічка не завоювала у результаті жодного призу.

Разом з тим вона стала найобговорюванішою у соцмережах. І справа тут не стільки у фільмі, хоча він поза всяких сумнівів заслуговує на похвалу, а у світлині, яка вже стала головним мемом Каннського фестивалю цього року.

Фото було зроблено на набережній Круазет перед показом «Французького вісника». На фото позують Тімоті Шаламе, Уес Андерсон, Тільда Суїнтон та Білл Мюррей. Їхній стиль виявився настільки різним, що це не може не викликати посмішку.

Користувачі соцмереж почали порівнювати «фантастичну четвірку» з усім на світі.

Наприклад, користувач Twitter Тім Калланан порівняв знаменитостей на фото з тенісними турнірами «Великого шлему». Шаламе, на його думку, символізує французький Ролан Гаррос, Андерсон — британський Вімблдон, Суїнтон — US Open, Мюррей — Australian Open.

У користувача Twitter @jessicashortall фотографія викликала іншу асоціацію. Вона порівняла зображених на ній людей з соцмережами. Шаламе — Tiktok, Андерсон — LinkedIn, Суїнтон — Istagram, Мюррей — Twitter.

Ще один користувач — Erik Tanouye- вважає, що творці «Французького вісника» на цьому фото показують образи легендарного музиканта Девіда Боуї у різні періоди його життя.

Дотепне порівняння спало на думку користувачеві Jon Christian: «П'ять років у журналістиці, десять років у журналістиці, п'ятнадцять років у журналістиці, двадцять років у журналістиці».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, як пройшла церемонія відкриття Каннського міжнародного кінофестивалю.

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