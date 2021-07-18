MONATIK допоміг закоханим: на концерті співака в Одесі хлопець зробив дівчині пропозицію руки і серця

Увечері в суботу, 17 липня, на центральному стадіоні Одеси — «Чорноморці», що вміщає понад 40 тисяч глядачів, — відбувся великий концерт популярного українського співака Дмитра Монатіка. Виконавець представив нову програму Made With Love and Rhythm.

Це було перше постковідне масове шоу на найбільшій міській арені. Відбулося воно при повному аншлазі і завершилося пізно ввечері. Однак щасливчики, що побували на цій вражаючій виставі, все ще обговорюють виступ, ділячись своїми емоціями. Є привід: весь стадіон співав і танцював під улюблені хіти — «Кожен раз», «Зашиває душу», «Сильно», Vitamin D, «Кружляє», «Мокра». Були на концерті й новинки, на які Монатік ніколи не скупиться.

Крім того, тисячі присутніх стали свідками ще одного, незапланованого сюрпризу. На сцену вийшов молодик з букетом троянд і зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині, яка працює в команді Монатіка. Панянка відповіла згодою, а стадіон вибухнув оплесками.

Нагадаємо, раніше Дмитро Монатік показав фото з дружиною Іриною відразу після реєстрації шлюбу, а також знімок їхнього першого поцілунку. Крім того, співак розповів, як він робив освідчувався в коханні своїй супутниці життя.

Фото monatik_official / Instagram, irinamonatik / Instagram

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