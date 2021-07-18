Канни-2021: Шерон Стоун та інші кінозірки показали своїх дорослих дітей

У Франції завершився 74-й Каннський міжнародний кінофестиваль. Як уже повідомляли «ФАКТИ», головний приз «Золота пальмова гілка» отримав фільм «Титан». Картина викликала запеклі суперечки у ЗМІ та соцмережах.

Фестиваль у Каннах — це не тільки гучні прем'єри та нагороди. З не меншим інтересом обговорюються завжди вбрання знаменитостей, їхня поява на червоному хіднику, навколокіношні плітки.

Цього разу впала в очі присутність на набережній Круазет вже дорослих дітей кінозірок. 63-річна Шерон Стоун прилетіла до Канн зі своїм сином Роеном Бронштейном. Хлопцеві вже 21 рік.

Актриса всиновила його у 2000 році разом зі своїм чоловіком Філом Бронштейном. У 2003 році відомий журналіст та редактор газети San Francisco Chronicle подав на розлучення. За рішенням суду опікуном Роена був призначений Філ. Однак уже кілька років Роен живе разом з матір'ю та двома молодшими братами Лердом та Квінном. Їх Шерон теж усиновила. Актриса з дітьми облаштувалася у Західному Голлівуді, де купила будинок, який раніше належав відомому акторові Монтгомері Кліфту.

До речі, Роен з'явився у Каннах не лише з матір'ю, але і з дівчиною. Однак журналістам поки не вдалося з'ясувати, хто ця чарівна незнайомка.

60-річний Шон Пенн представив у Каннах свій новий фільм «День прапора». Це кримінальна драма, в якій актор зіграв шахрая та грабіжника банків. Всі злочини він вчиняє, щоб забезпечити свою доньку. Пенн виступив не тільки як виконавець головної ролі, а і як режисер. Та ще зняв у картині рідних дітей — доньку Ділан та сина Хоппера. І ось що цікаво, деякі критики вважають, що гра 20-річної Ділан виглядає у фільмі куди переконливіше, ніж гра її знаменитого батька.

Шон Пенн і його дочка Ділан (праворуч)

Ділан та Хоппер — діти Шона Пенна від його другого шлюбу. Їхня мати — відома актриса Робін Райт (серіал «Картковий будиночок»). Хоппер народився 6 серпня 1993 року, Ділан — 13 квітня 1991 року.

Відомий британський актор Джуд Лоу цього року у Каннах не з'явився. Але пройшлася червоним хідником його донька Айріс. 20-річна красуня вже відома як модель. І це не дивно, адже її хрещеною є британська супермодель Кейт Мосс. А тепер Айріс починає кар'єру актриси. Вона отримала роль у фантастичному серіалі «Пістолет».

Айріс Лоу

У Каннах донька Джуда Лоу й актриси Сейді Фрост відвідала прем'єру фільму «Французький вісник». До речі, старший брат Айріс Рафферті Лоу теж став актором. Йому 24 роки. А ось їхній молодший брат Руді (18 років) поки ще не визначився з вибором професії.

У Айріс, Рафферті та Руді є ще єдинокровні сестри. Софія Лоу народилася у вересні 2009 року. Її мати — модель Саманта Берк, з якою у Джуда був короткий роман. У березні 2015 року на світ з'явилася Ада Лоу. Її мати — співачка Кетрін Гардінг.

А у вересні минулого року у Лоу народилася шоста дитина. Ось тільки стать і ім'я її Джуд досі не повідомив. Мати малюка — нинішня дружина актора Філіпа Коен. Вона вийшла заміж за Лоу 1 травня 2019 року.

Цього року у Каннах показали документальний фільм «Вел». Він розповідає історію популярного американського актора Вела Кілмера. В молодості він був одним з найбільш затребуваних у Голлівуді. Кілмер зіграв з Томом Крузом у культовому фільмі «Кращий стрілець». Також він грав Бетмена у картині «Бетмен назавжди». Шанувальники актора досі захоплюються його грою у драмі «Дорз», де він виконав роль культового рок-музиканта Джима Моррісона. Однак нестерпний характер та погані звички стали причиною того, що з Кілмером відмовилися працювати багато режисерів та продюсерів. Останні років 15 він знімався тільки у невеликих ролях. У 2015 році Вел повідомив, що у нього рак гортані. Хвороба фактично позбавила актора можливості говорити.

Вел Кілмер у Каннах

Діти Вела Кілмера Мерседес і Джон

Фільм «Вел» справив велике враження у Каннах. Підтримати батька прилетіли 30-річна дочка Мерседес та 26-річний син Джон. Їхня мати — популярна актриса Джоанн Воллі. Вона була одружена з Кілмером вісім років — з 1988 по 1996 рік.

Зірка фільму «Французький вісник» 60-річна Тільда Суїнтон представила у Каннах свою дочку Онор. Дівчині 23 роки. Вона пішла стопами матері та знялася вже у трьох фільмах.

У Онор є брат-близнюк Ксав'є. Їхній батько — відомий британський художник Джон Бірн. Він та Суїнтон вже давно не живуть разом. Зараз актриса зустрічається з художником з Нової Зеландії Сандро Коппом.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», з'явилася в Каннах і 16-річна дочка Джулії Робертс Хезел.

Дівчину привіз з собою її батько кінооператор Деніел Модер. Він брав участь в роботі над фільмом Шона Пенна «Прапор батька».

180

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter