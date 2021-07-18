«Гени не обдуриш»: Джанабаєва похвалилася талантами молодшого сина

Дружина співака Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва похвалилася, що у їхнього молодшого сина Луки рано проявився музичний талант. Хлопчику зовсім недавно виповнилося сім років, а він уже відмінно грає на гітарі і не проти продемонструвати це підписникам в Instagram.

Фанати погоджуються, що з такими батьками юний Лука просто зобов'язаний був вирости музично обдарованим.

Нагадаємо, колишня і нинішня дружини Валерія Меладзе обмінялися образливими словами в соцмережах, після чого Джанабаєва закрила коментарі на сторінці. А сам Меладзе показав, як вони з Альбіною ділять обов'язки в сім'ї.

Фото albinadzhanabaeva/Instagram

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