Слідом за Мішиною: Еллерт показав, як в Криму намагається побороти дитячі страхи

Оголосивши про розставання з Олександром Еллертом, колишня «Холостячка» Ксенія Мішина вирушила до тимчасово окупованого Криму. Актриса народилася в Севастополі і тепер поїхала на батьківщину «пізнавати свою жіночу сутність». Тепер виявилося, що колишній партнер Мішиною Олександр Еллерт теж знаходиться в Криму і намагається подолати свої дитячі страхи, пов'язані з «Ластівчиним гніздом».

За словами Еллерта, в дитинстві він був на екскурсії і прекрасно бачив, що собою являє замок — це споруда на прямовисній 40-метровій скелі. Тому в ту частину архітектурного ансамблю, яка знаходиться над прірвою, юний Олександр заходити боявся.

Тепер через багато років Еллерт спробував подолати страх висоти і хоча б під стінкою обійти «Ластівчине гніздо».

Щоб закріпити успіх і більше не боятися висоти, Еллерт побував ще й на Ай-Петрі.

Голова крутилася, але зате була можливість помилуватися шикарними пейзажами з гори.

Нагадаємо, прихильники Мішиною і Еллерта сподіваються, що вони все ж помиряться. Про причини розриву Мішина не згадувала і попросила не питати її про таке. А Еллерт оригінально натякнув, що сталося в їхніх відносинах.

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