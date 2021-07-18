«Виник дивний момент»: SLAVIA розповіла, як її вирізали з «Голосу країни»

Співачка SLAVIA (Ярослава Притула), колишня дружина DZIDZIO, в свій час брала участь в шоу «Голос країни», але в показаний на телебаченні випуск не потрапила. В інтерв'ю «ФАКТАМ» Ярослава розповіла свою версію, чому її виступ «вирізали». На думку Притули, тут не обійшлося без участі оточення тепер уже колишнього чоловіка Михайла.

Події, що дуже зачепили Ярославу, відбувалися близько восьми років тому. Коли співачка приїхала на зйомки до Києва, вона захворіла, але вирішила не відмовлятися від виступу.

«Коли я повинна була виступити в студії перед суддями, вже була з температурою, ослаблена. Перед самим зняттям мене „прокапали“, дали мало не силою ліки. Я відчувала себе дуже погано, не хотіла їсти, зовсім не було сил. Але вирішила все ж вийти на сцену, зробити все, що можу. Я виконувала пісню Квітки Цісик, і до мене ніхто не повернувся», — згадує співачка.

За словами SLAVIA, члени журі — Святослав Вакарчук, Олег Скрипка, Тіна Кароль та Олександр Пономарьов — після виступу її підбадьорили і дали надію, а ось з боку оточення DZIDZIO реакція була несподіваною.

«Виник досить дивний момент. Організатор концерту DZIDZIO на стадіоні „Арена Львів“ дзвонив мені і говорив, що має знайомих в „Голосі“, і радив, щоб я їхала додому і нічого собі не придумувала… Він сказав, що якщо захоче, то мене не буде в проекті. Тобто на мої бажання і почуття ніхто не звертав уваги. А потім я подивилася всі ефіри і не побачила себе. Звичайно, була дуже засмучена», — пояснила SLAVIA.

Нагадаємо, Ярослава Притула в інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла також, на якій стадії її розлучення з DZIDZIO і що привело до розриву.

Фото slavia_official/Instagram

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