«Буде нагадувати творця»: Леус вперше показала обличчя дочки від Джеджули

Модель Юлія Леус, дружина шоумена Андрія Джеджули, пішла від чоловіка, забравши маленьку дочку і, судячи з останніх постів в соцмережах, повертатися до чоловіка не має наміру. Юлія пояснює, що пережила дуже важкий рік, але дочка Аделіна — найкраща нагорода.

«Вона мій подарунок, який я зробила собі сама, свою маленьку копію. Чого ще можна бажати в свої 35 рочків. Не буду писати про цей важкий рік в моєму житті, я зараз відчуваю себе щасливою, і це найголовніше… Тепер я впевнена, що все буде інакше», — написала Леус.

Підписники погодилися, що маленька Аделіна — копія мами і зовсім не схожа на батька. Деякі вважають, що це й на краще.

А ось Андрій Джеджула здаватися так просто не має наміру і обіцяє поборотися за право бачитися з дочкою. «Тато, який шалено любить свою доньку, не повинен бути позбавлений права (бачитися з нею) через взаємну неприязнь батьків», — вважає ведучий.

Шоумен сподівається відстояти справедливість у суді. «Хто взагалі вирішує те, який із люблячих батьків важливіший?! Як можна відвезти дитину в невідомому напрямку і не повідомляти адресу?!» — обурюється він.

Нагадаємо, у Юлії Леус і Андрія Джеджули 25 лютого народилася дочка. Стосунки пари ще до появи дитини були складними, а потім і зовсім зіпсувалися. Подружжя обмінялося образами в соцмережах. Джеджула при цьому назвав себе жертвою домашнього насильства.

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