«Не роби цього»: SLAVIA розповіла, як триває розлучення з DZIDZIO

У березні 2021 року Михайла Хома (DZIDZIO) і Ярослава Притула (SLAVIA) заговорили про розлучення. Розрив відносин, схоже, стався ще раніше. Ярослава уточнила в інтерв'ю «ФАКТАМ», що живуть вони з Михайлом окремо, але поки так і не владнали всі питання, пов'язані з розлученням. Юридично шлюборозлучний процес ще не завершений.

За словами Притули, з Михайлом вони спілкуються все рідше, і ці розмови доставляють дискомфорт. «Я відчуваю певний тиск психологічний. Коли ділюся своїми ідеями, він починає розповідати, як це важко втілювати. „Навіщо воно тобі, не ходи туди, не роби цього…“ — каже мені в такому дусі. І це пригнічує, обламує крила. Руки від таких слів опускаються», — пояснює Ярослава.

Зараз в планах у співачки реалізувати себе у творчості, а також створити нову сім'ю, народити дитину.

«Хочу реалізувати себе як жінка в сім'ї. Я бачу таку картинку: йду за ручку з дівчинкою, а ззаду — чоловік, який милується нами, посміхається нам. І, звичайно, бачу себе на сцені — нові проекти, нові пісні. Це дві невід'ємні складові щастя», — підсумувала співачка.

Нагадаємо, в інтерв'ю «ФАКТАМ» Ярослава Притула (SLAVIA) розповіла, що не влаштовувало її у відносинах з Михайлом Хомою, чим співачка збирається здивувати глядача і як реагує на хейтерів.

Фото slavia_official / Instagram

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