27.11 / 27.31 31.96 / 32.30
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Не роби цього»: SLAVIA розповіла, як триває розлучення з DZIDZIO

7:29 19 липня 2021
ярослава Притула дружина Дзідзьо

У березні 2021 року Михайла Хома (DZIDZIO) і Ярослава Притула (SLAVIA) заговорили про розлучення. Розрив відносин, схоже, стався ще раніше. Ярослава уточнила в інтерв'ю «ФАКТАМ», що живуть вони з Михайлом окремо, але поки так і не владнали всі питання, пов'язані з розлученням. Юридично шлюборозлучний процес ще не завершений.

За словами Притули, з Михайлом вони спілкуються все рідше, і ці розмови доставляють дискомфорт. «Я відчуваю певний тиск психологічний. Коли ділюся своїми ідеями, він починає розповідати, як це важко втілювати. „Навіщо воно тобі, не ходи туди, не роби цього…“ — каже мені в такому дусі. І це пригнічує, обламує крила. Руки від таких слів опускаються», — пояснює Ярослава.

Зараз в планах у співачки реалізувати себе у творчості, а також створити нову сім'ю, народити дитину.

«Хочу реалізувати себе як жінка в сім'ї. Я бачу таку картинку: йду за ручку з дівчинкою, а ззаду — чоловік, який милується нами, посміхається нам. І, звичайно, бачу себе на сцені — нові проекти, нові пісні. Це дві невід'ємні складові щастя», — підсумувала співачка.

Нагадаємо, в інтерв'ю «ФАКТАМ» Ярослава Притула (SLAVIA) розповіла, що не влаштовувало її у відносинах з Михайлом Хомою, чим співачка збирається здивувати глядача і як реагує на хейтерів.

Фото slavia_official / Instagram

166

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

електроенергія

З 1 серпня українці платитимуть «за світло» за новими тарифами

федотова коса

«Два дні протрималися і поїхали»: туристи не витримують «сусідства» з навалою медуз на Федотовій косі

гроші

Українських пенсіонерів перевірять: названі п'ять категорій громадян, яким можуть відмовити в отриманні виплат

Іонова

«Справжня амазонка»: Глюк’oZа здивувала «найсміливішим» купальником літа

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.