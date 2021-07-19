У сім'ї Хав'єра Бардема та Пенелопи Крус сталося нещастя

У віці 82 років в Мадриді померла іспанська актриса Пілар Бардем — мати кінозірки Хав'єра Бардема. Причиною смерті, як повідомляє видання Daily Mail, стали ускладнення хвороби легенів, яка не мала відношення до ковіду.



Кар'єра Пілар Бардем тривала кілька десятиліть. Вона є лауреатом багатьох престижних театральних і кінопремій — серед них премії «Гойя» (іспанський аналог американського «Оскара») у номінації «Краща жіноча роль другого плану».

Батьки Пілар Рафаель Бардем і Матильде Муньос Сампедро також були акторами. А її брат Хуан Антоніо Бардем був відомим режисером.



Всі троє дітей Пілар, яких вона після розлучення з чоловіком виховувала сама (58-річний Карлос, 57-річна Моніка та 52-річний Хав'єр) теж вибрали акторську професію. Молодший син домігся міжнародної слави, підкоривши Голлівуд. Він відомий за фільмами «Старим тут не місце», «„Пірати Карибського моря: Помста Салазара“, „Море всередині“, „007 Координати“ Скайфол»". Володар премії «Оскар» одружений з 47-річною іспанською актрисою Пенелопою Крус. Вона була його партнеркою по фільму «Вікі Крістіна Барселона». Познайомилися вони ще у 1992 року на зйомках картини «Шинка, шинка».

У липні 2010 року зірки одружилися. У подружжя є двоє дітей — десятирічний син Леонардо та дочка Луна, якій 11 липня виповниться вісім років.



Пенелопа написала у соцмережах, що свекруха завжди буде залишитися в її серці, зазначивши її мудрість та почуття гумору.

Свої співчуття висловив також іспанський актор Антоніо Бандерас, який знімався разом з Пілар в іспанському фільмі 1990-го року «Проти вітру». Він назвав її великою актрисою.

Пілар Бардем

Раніше «ФАКТИ» писали, що померла мати Андрія Вороніна.

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